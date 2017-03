'Tickets 1 pond als we de Premier League halen' heywoodu 21-03-2017 00:39 print

De Duitse mede-eigenaar van de Engelse voetbalclub Bradford City, Edin Rahic, heeft een bijzondere belofte gedaan. Als zijn club de Premier League haalt, mogen fans voor welgeteld één pond per keer de wedstrijden bezoeken.

Voor een seizoenskaart moet dan 149 pond neergelegd worden (zo'n 170 euro). Dat is een ruime honderd pond goedkoper dan de goedkoopste seizoenskaarten van het huidige Premier League-seizoen, die je bij Hull City kunt vinden. Verder hebben alleen Manchester City, Stoke City en West Ham United seizoenskaarten voor minder dan driehonderd pond.

Rahic heeft een simpele verklaring voor zijn voorstel. Als Bradford de Premier League haalt komt er via de tv-rechten toch al zat geld binnen en hoeft dat niet meer via de ticketverkoop gedaan te worden. Er moet nog wel even flink doorgevoetbald worden door de spelers, want op het moment staan ze nog in de derde divisie. Daar zijn ze wel op weg naar een plek in de play-offs voor promotie naar het Championship, één niveau onder de Premier League. Gemiddeld komen er per wedstrijd zo'n achttienduizend fans naar Valley Parade.