FOK! Wat een weer: nog wat buien

Maart niet te droog en niet te nat, Vult de boer zijn kist en vat.

Goeiemorgen!

De afgelopen avond en nacht was het bewolkt en viel er vooral in het noorden nog regen. Vandaag verandert daar niet veel aan. De bewolking trekt voorlopig nog niet weg en van tijd tot tijd kan er een bui vallen. De temperatuur wordt daarbij maximaal 12 graden. Het goede nieuws daarbij is wel dat het de komende dagen aanzienlijk beter moet worden. De regen trekt weg en de zon komt terug.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 06:40 Zon onder: 18:53 Zonkracht: 1/1





Wikiweetjes van vandaag 1602 Oprichting Vereenigde Oostindische Compagnie. 1916 Albert Einstein publiceert zijn algemene relativiteitstheorie. 1980 Het zendschip van zeezender Radio Caroline, de MV Mi Amigo, zinkt na op 19 maart van het anker te zijn geslagen en op een zandbank te zijn gestrand. 1995 De sekte Aum Shinrikyo verspreidt het zenuwgas Sarin in de metro van Tokio met als gevolg 12 doden en meer dan 3000 gewonden. 2015 Er vindt een zonsverduistering plaats. In Nederland en België is de zon met 84% verduisterd. Op de Faeröereilanden en Spitsbergen is de zon volledig verduisterd.



Gisteren een fikse wandeling gemaakt in de omgeving Nijmegen en Berg en Dal en daarbij kwam ik deze bezwamde boomstronk tegen (Foto: qltel)

