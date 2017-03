NBA: Warriors weer op weg omhoog PippenScottie 19-03-2017 14:10 print

De Golden State Warriors hebben in de NBA uitstekende zaken gedaan. Na twee weken vol nederlagen en een paar moeizame overwinningen op zwakke tegenstanders, won de koploper voor de tweede maal op rij dik. De Milwaukee Bucks werden met 117-92 aan de kant geschoven. Ook zag de verliezend finalist van vorig jaar de naaste concurrent in de Western Conference verliezen. De San Antonio Spurs kwamen tekort tegen de Memphis Grizzlies: 104-96.

Door deze uitslagen hebben de Warriors opeens weer een vrij ruime voorsprong op de Spurs genomen. Golden State kende een lastige start van de wedstrijd. Halverwege het eerste kwart stond de ploeg met 9-23 achter en zag coach Kerr zich genoodzaakt een time-out te nemen. Vanaf dat moment werd het eenrichtingsverkeer. Bij rust stond het 63-44 en in de tweede helft bleef het verschil rond de 25 punten hangen.

Curry, Thompson, Iguodala en Green waren allen bijzonder goed op dreef tegen de Bucks. Het zal coach en fans vertrouwen geven dat de ploeg de komende weken zonder Kevin Durant wel kan doorstaan.

De directe concurrent, de San Antonio Spurs, ging onderuit tegen Memphis. Uitwedstrijden tegen Memphis zijn zo’n beetje de zwaarste wedstrijden die op het NBA-programma staan. De Grizzlies bewezen dit door een verdiende 104-96 zege uit het vuur te slepen.

De Spurs waren op volle sterkte. Onderzoek wees uit dat de hartkloppingen van LaMarcus Aldridge niet dusdanig zorgwekkend zijn dat hij niet kan spelen. Bij de Grizzlies is de veertigjarige Vince Carter nog steeds een dragende speler. Carter startte, speelde dertig minuten en maakte tien punten. Het meeste opzien baarde hij echter tijdens de shootaround voor de wedstrijd. Hij schoot de bal achteloos raak vanaf de middellijn, sjokte richting basket en perste er nog een 360 dunk uit.

Vince Carter, veertig jaar oud. Bron: YouTube

De Cleveland Cavaliers kregen heel hard op hun broek van de Los Angeles Clippers: 108-78. De Clippers waren na drie nederlagen op rij gebrand op een overwinning. Zij werden hierbij flink geholpen door Cleveland dat Kevin Love, Kyrie Irving en LeBron James op de bank hield.

Het eerste kwart was het aanzien niet waard. De Clippers, op volle sterkte, keken na twaalf minuten tegen een 14-16 achterstand aan. Vanaf dat moment begon het voor de Clippers te lopen en werd de tegenstander overrompeld. Chris Paul deelde niet in de weelde. De point guard miste al zijn acht schoten en bleef op vijf punten uit vrije worpen steken.

Bij de Houston Rockets bewees James Harden weer eens waarom hij een MVP kandidaat is. Voor de tweede wedstrijd op rij haalden hij een triple double met minstens veertig punten. Met 40 punten, 10 rebounds en 10 assists leidde de guard zijn team naar een 105-109 overwinning op Denver. Harden leed ook acht keer onnodig balverlies. Dit is wel een smet op zijn seizoen. Nooit eerder leed een speler zo vaak balverlies als Harden dit seizoen deed. En er zijn nog twaalf wedstrijden te gaan.

Concurrent voor Harden in de MVP race is Russell Westbrook. Hij won met de Oklahoma City Thunder eenvoudig van de Sacramento Kings: 110-94. Westbrook kwam tot 28 punten, 8 rebounds en 10 assists. Westbrook leed ook zeven keer balverlies en hij staat in deze categorie niet zo gek ver achter Harden.

De wedstrijden dit weekend krijgen niet bijzonder veel aandacht in de Verenigde Staten. Het is maart en dat betekent dat het land in de greep is van March Madness, het eindtoernooi van het college basketbalseizoen. Miljoenen Amerikanen zijn aan de buis gekluisterd om hun oude universiteit aan te moedigen, op zoek te gaan naar de nieuwe Stephen Curry of te juichen voor een underdog die een topuniversiteit verslaat.

Uitslagen

Oklahoma City Thunder – Sacramento Kings 110-94

Atlanta Hawks – Portland Trail Blazers 97-113

Charlotte Hornets – Washington Wizards 98-93

Los Angeles Clippers – Cleveland Cavaliers 108-78

Chicago Bulls – Utah Jazz 95-86

Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs 104-96

Denver Nuggets – Houston Rockets 105-109

Golden State Warriors – Milwaukee Bucks 117-92

Eastern Conference

Cleveland Cavaliers 45-23 Boston Celtics 44-25 Washington Wizards 42-27 Toronto Raptors 40-29 Atlanta Hawks 37-32 Indiana Pacers 35-33 Milwaukee Bucks 34-35 Miami Heat 34-35 Detroit Pistons 33-36 Chicago Bulls 33-37 Charlotte Hornets 30-39 New York Knicks 27-42 Philadelphia 76ers 25-43 Orlando Magic 25-45 Brooklyn Nets 13-55



Western Conference