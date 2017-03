Reviewer Jim Sterling zwaar onder vuur na beoordeling Zelda Wouter (2dope) 15-03-2017 12:39 print

De Britse gamejournalist Jim Sterling, bekend van zijn Jimquisition- en Jimpression-filmpjes op YouTube, is zwaar onder vuur komen te liggen nadat hij de Nintendo Switch-launchgame The Legend of Zelda: Breath of the Wild beoordeelde met een score van slechts 7/10. Behalve de gebruikelijke schofferingen van internethelden wordt sinds het verschijnen van de review ook zijn website voortdurend geteisterd door DDoS-aanvallen.

De nieuwe Zelda-game is volgens veruit de meeste critici een legendarische titel die geschaard kan worden onder de beste computerspellen ooit gemaakt. Zoals dat wel vaker is met meningen kan het natuurlijk voorkomen dat er uitzonderingen zijn, zoals de review van Sterling. "Op zijn best biedt Breath of the Wild een van de meest fascinerende Zelda-ervaringen ooit. Helaas laat de game je harder werken dan het zou moeten, en ligt de magie ervan begraven onder een laag van kleine maar continue irritaties die gezamenlijk een dikke korst van frustratie vormen rondom een anderszins verrukkelijke kern. Breath of the Wild is een prachtig avontuur, maar doet tegelijkertijd ontzettend zijn best om de speler te frustreren", zo luidt de conclusie van Sterling, die hem duur kwam te staan.

Sterling wordt verweten dat hij de 'negatieve' recensie heeft geschreven als wraak tegen Nintendo, omdat die in het verleden ooit eens moeilijk deed over copyright-kwesties samen met nog een handvol uitgevers. Ook komen er verschillende samenzweringstheorieën langs die bepleiten dat Sterling samenspant met een andere reviewer om het gemiddelde van BotW naar beneden te halen. Het schrijnende voor Nintendo-fundamentalisten is namelijk dat de metascore op website metacritic.com door de recensie van Sterling op 97% eindigde in plaats van 98%. Inmiddels heeft Sterling een nieuwe Jimquisition-video gewijd aan een van de zaken die hem zo dwars zaten in Breath of the Wild, namelijk de degradatie van wapens. Ook is er aandacht voor 'fanbase-fragiliteit'. Bekijk de video hieronder.

Het is niet de eerste keer dat dergelijke rellen ontstaan omdat een deel van de achterban zich niet kan vinden in andermans mening. Reviewer Jeff Gerstmann werd in 2006 al overspoeld met doodsbedreigingen toen hij Twilight Princess 'slechts' een 8.8 gaf. Het is overigens niet iets exclusiefs van de Nintendo-community, ook bij de release van Uncharted 3 voor PS3 onplofte er delen van het internet omdat een aantal lieden het niet kon hebben dat de game her en der lager dan een 9,5 scoorde.

Wij werden zelf in ieder geval wel ontzettend blij van de nieuwe Zelda-game.