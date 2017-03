Begraafplaats George Michael continu bewaakt Redactie 13-03-2017 14:58 print

De begraafplaats waar George Michael binnenkort zijn laatste rustplaats vindt, wordt 24 uur per dag bewaakt. Volgens de Daily Star wil de familie van de Wham-zanger voorkomen dat dieven persoonlijke attributen die er ter herinnering aan de muzikant worden achtergelaten stelen.

George wordt begraven naast zijn in 1997 overleden moeder, op begraafplaats Highgate in Noord-Londen. Volgens bronnen van de krant wordt de begrafenis maandag gehouden. De Sunday Times denkt echter te weten dat de ceremonie zal plaatsvinden op 26 maart, wanneer het Moederdag is in Groot-Brittannië. George zou het graf van zijn moeder steevast op Moederdag hebben bezocht.

Volgens de Daily Star zijn onder meer Sir Elton John, ex-Wham-collega Andrew Ridgeley en Kate Moss aanwezig zijn bij de begrafenis. Goede vriendin Geri Horner zal daar volgens de krant spreken.



Begraafplaats George Michael continu bewaakt (Foto: BuzzE)