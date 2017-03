Emma Watson reageert op kritiek op haar tieten Redactie 05-03-2017 19:54 print

Emma Watson heeft voor het eerst in het openbaar gereageerd op de kritiek die de actrice kreeg na haar fotoshoot voor Vanity Fair. Watson poseerde halfnaakt voor het Amerikaanse blad en droeg geen beha. Op sociale media kwamen veel opmerkingen over de fotoshoot, omdat de 26-jarige actrice als ambassadeur van de Verenigde Naties opkomt voor gelijke rechten voor vrouwen.

"Het bewijst maar weer eens hoeveel misverstanden er bestaan over feminisme", vertelt Watson in een interview met persbureau Reuters. "Feminisme gaat over het geven van een keuze aan vrouwen. Het gaat over vrijheid en gelijkheid. Ik heb geen idee wat mijn borsten daar mee te maken hebben. Het is heel erg verwarrend."

De bekende fotograaf Tim Watson maakte de foto's namens Vanity Fair. Watson is zelf juist trots op het resultaat. "We hebben gekke dingen gedaan tijdens de shoot, maar het voelde ongelofelijk artistiek en de samenwerking met Tim was geweldig. Ik ben zo enthousiast over de foto's", vertelt de Beauty And The Beast-actrice.



Emma Watson reageert op kritiek na fotoshoot (Foto: BuzzE)