Buswaanzin in Duitse plaats Gotha

De gemeente Gotha in Duitsland heeft geblunderd met de aanbesteding van het busvervoer. Vandaar dat er op elke lijn nu 2 bussen van 2 maatschappijen achter elkaar aan rijden.

De reden voor deze waanzin is een geschil tussen de Regionale Vereniging van Transport (RVG) en busbedrijf Wolfgang Steinbrück. Het contract met Steinbrück is opgezegd maar liep nog door tot 2019 en dus blijft dit bedrijf stug doorrijden, alhoewel RCG met een goedkopere aanbieding het nieuwe contract heeft binnengesleept.

De belastingbetaler is overigens de dupe. Het is natuurlijk leuk dat er veel bussen rijden, maar het kost de gemeente 3 ton per maand. De gemeente is bezig om het probleem op te lossen en hoopt dit in april rond te hebben.