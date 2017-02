Kodaira superieur naar titel, Ter Mors derde Peterselieman 27-02-2017 00:17 print

Nao Kodaira heeft op superieure wijze de wereldtitel sprint veroverd. De Japanse won in Calgary drie van de vier afstanden en had op de slotkilometer genoeg aan een derde plaats om te winnen met een nieuw wereldrecord puntentotaal. Heather Bergsma won de slotafstand en eindigde als tweede, voor Jorien ter Mors.

Voor de laatste afstand was duidelijk dat Kodaira alleen maar hoefde te blijven staan om wereldkampioen te worden en de Japanse voldeed met een tijd van 1.13,17 ruimschoots aan die eis. In de race ervoor zou uitgemaakt worden wie tweede en derde zouden worden. Bergsma startte in de binnenbaan tegen Ter Mors en profiteerde op de laatste kruising optimaal van de Nederlandse. Hierdoor won Bergsma in een fraai baanrecord van 1.12,28 voor Ter Mors die in 1.12,58 net boven haar Nederlands record van gisteren bleef.

Ook Sanneke de Neeling en Anice Das deden het beter dan ooit. De Neeling klokte een achtste tijd met een persoonlijk record van 1.14,33 terwijl Das als zestiende eindigde maar met 1.15,11 wel meer dan een seconde van haar persoonlijk record afhaalde.

In het klassement zette Kodaira met 146.390 punten het wereldrecord flink scherper. Ook Bergsma bleef met 147.185 punten onder haar oude recordtotaal. Ter Mors eindigde met 147.485 punten als derde. De Neeling werd vijftiende, terwijl Das het met een achttiende positie moest doen.

Uitslag

# Schaatsster Land Tijd 1 Heather Bergsma VSt 1:12.28 2 Jorien ter Mors Ned 1:12.58 3 Nao Kodaira Jap 1:13.17 4 Karolina Erbanova Tsj 1:13.83 5 Yekaterina Shikhova Rus 1:13.95 6 Hege Bøkko Noo 1:14.04 7 Maki Tsuji Jap 1:14.10 8 Sanneke de Neeling Ned 1:14.33 9 Heather McLean Can 1:14.36 10 Vanessa Herzog Oos 1:14.45 16 Anice Das Ned 1:15.11



Eindklassement