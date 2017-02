Mulder rijdt Nederlands record op 500 meter Peterselieman 25-02-2017 22:28 print

Ronald Mulder is het wereldkampioenschap sprint in Calgary uitstekend begonnen. De Nederlander verbeterde op de 500 meter zijn eigen Nederlands record naar 34,18 seconden, waarmee hij de eerste afstand won.

Mulder reed zijn race tegen de Canadees Laurent Dubreuil die in 34,31 seconden als vierde eindigde. De Nederlander startte uitstekend in 9,51 seconden en had nog voor het bereiken van de laatste binnenbocht zijn tegenstander achterhaald. Daarin maakte hij een aantal foutjes, waardoor hij flink uitwaaierde, maar hij kon toch de snelste tijd rijden.

Achter Mulder eindigde de Kazach Roman Krech als tweede in een uitstekende 34,21 seconden, voor de Rus Ruslan Murashov (34,29). Na Dubreuil eindigde de Duitser Nico Ihle in een uitstekende 34,37 seconden als vijfde. Hiermee bleef hij titelfavorieten als Håvard Holmefjord Lorentzen (34,43) en Kai Verbij (34,46) voor. Kjeld Nuis kende met 34,90 seconden geen goede 500 meter. Datzelfde gold voor de Canadees Vincent De Haitre die stil bleef staan bij de start en pas na 35,04 seconden de meet passeerde.

Uitslag