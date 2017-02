Been prijst moedige Van Bronckhorst Redactie 15-02-2017 09:03 print

Giovanni van Bronckhorst koos ervoor om aanvoerder Dirk Kuyt zaterdag niet op te stellen tegen FC Groningen. De routinier moest genoegen nemen met een invalbeurt.

"Het was voor Giovanni gemakkelijker geweest zijn aanvoerder gewoon op te stellen, maar dat ie dat niet doet, getuigt van moed", vindt Mario Been volgens Voetbal International. Feyenoord won in De Kuip met 2-0 en Jens Toornstra maakte beide doelpunten.

"Ik weet niet hoe die jongens doordeweeks trainen, of er sprake is van een kleine vormcrisis bij Dirk misschien", aldus Been, die nu assistent-coach is van Dick Advocaat bij Fenerbahçe. "Maar het is goed dat een trainer zijn spelers zo benadert en opstelt met wie hij denkt de meeste kansen te maken."

Been gelooft dat Kuyt nog best belangrijk voor de Rotterdammers kan zijn. "Maar je kunt niet ontkennen dat Toornstra in zeer goeden doen is. Alles moet wijken voor het heilige doel, al verdient Dirk wel dat de trainer zijn beslissing uitlegt."