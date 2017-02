360 kilo coke aangespoeld in Norfolk

Op twee Engelse stranden in de buurt van Norfolk zijn meerdere rugzakken aangespoeld met daarin cocaïne met een straatwaarde van 56 miljoen euro. Dat meldt de Telegraaf.

De kleurige rugzakken werden donderdagmiddag en vrijdagochtend aangetroffen op de stranden van Great Yarmouth. Omdat de politie vermoedt dat er nog meer rugzakken zullen aanspoelen, heeft ze de bevolking om hulp gevraagd. De Nationale Crime Agency onderzoekt waar de drugs vandaan komen.

