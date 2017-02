Wüst krijgt verkeerde WK-goud: "Zal die van Sven wel zijn.." heywoodu 09-02-2017 10:43 print

De organisatie van het wereldkampioenschap afstanden in het Zuid-Koreaanse Gangneun is op dag één al even de mist in gegaan. Ireen Wüst pakte het goud op de drie kilometer, maar op het podium leek er toch echt iets niet goed te gaan.

Wüst haalde de medaille die ze net omgehangen had gekregen lachend weer van haar nek en vroeg de aanwezige official om er even naar te kijken. De beste man lachte wat en ging verder met de uitreiking van de medailles, terwijl op het podium nog wat verder gelachen werd.

Zodra Wüst voor de camera's van de NOS stond was het duidelijk: "Ik weet niet of je het kunt zien, maar volgens mij heb ik de medaille van Sven gekregen....kijk, 'wereldkampioen schaatsen, 5000 meter'", verwijzend naar de later op donderdag verreden vijf kilometer bij de mannen, met Sven Kramer als topfavoriet. "Nou ja, Sven en ik ruilen straks dan wel", nam Wüst het luchtig op.