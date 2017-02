Veel Nederlanders vinden dat de overheid de zorg weer in handen moet nemen. Ze hebben weinig vertrouwen meer in het zorgstelsel dat elf jaar geleden werd ingevoerd.

Dat blijkt uit een peiling van het onderzoeksbureau Ipsos, op verzoek van de krant Trouw. Ipsos legde een aantal vragen over het Nederlandse zorgstelsel voor aan een kleine duizend mensen. Volgens het bureau gaat het om een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. In totaal 57 procent van de ondervraagden vindt dat niet de verzekeraars maar de overheid de zorg weer moet gaan regelen.

Volgens het onderzoek zijn Nederlanders veel minder kritisch over het eigen risico: als het betekent dat de premie stijgt, wil slechts een op de drie Nederlanders het huidige eigen risico afschaffen. Zelfs onder de SP-kiezers is vanwege deze afweging 'maar' 60 procent voor afschaffen van het eigen risico, terwijl de afschaffing een belangrijk onderdeel is van de verkiezingscampagne van de partij.



'Zorg moet weer in handen van overheid' (Foto: ANP)