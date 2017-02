FOK! Wat een weer: (vrijwel) droog en misschien zon

In februari guur en koud, dan komt er een zomer waarvan je houd.

Goedemorgen.

Deze nieuwe week begint hetzelfde als gisteren. De dag begint nevelig en bewolkt. De nevel trekt gelukkig wel weg, maar de bwolking blijft vandaag aanwezig. In het noorden zou nog wat lichte motregen kunnen vallen en in het zuiden zou de zon tevoorschijn kunnen komen. De temperatuur loopt uiteen van 4 graden in het noordoosten tot 7 graden in het zuiden. De wind is zwak en uit uiteenlopende richtingen.

Morgen kan er natte sneeuw vallen en het kwik komt niet hoger dan 4 graden. De dagen daarna krijgen we stabiel winterweer met lagere temperaturen die we gewend zijn, 's nachts lichte vorst, overdag rond het vriespunt, maar wel meer zon.

Fijne dag!

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 08:10 Zon onder: 17:38 Zonkracht: 1 / 1





Wikiweetjes van vandaag 1778 Na de Amerikaanse overwinning op de Britten bij de Slag bij Saratoga lukt het Benjamin Franklin een verbond te sluiten met Frankrijk. 1788 Massachusetts ratificeert de grondwet van de Verenigde Staten en treedt toe tot de Unie als zesde staat. 1941 Auke Adema wint de zevende Elfstedentocht. 1944 Eerste geslaagde reageerbuisbevruchting, uitgevoerd door John Rock en Miriam Menkin . 1952 Elizabeth II wordt koningin van Groot-Brittannië, Noord-Ierland en de landen van het Britse Gemenebest. 1989 Begin rondetafelbesprekingen tussen Solidarność en de communistische machthebbers in Polen met als inzet o.a. vrije verkiezingen, vrij grensverkeer en liberalisering van de economie. Begin van het einde van het IJzeren Gordijn. 2016 The voice of Europe, Eddy Wally, overlijdt op 83-jarige leeftijd.



Zon in Limburg (Foto: Luuntje)

Jouw foto bij het weerbericht? Mail hem naar weer@fok.nl onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!