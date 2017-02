Jerney Kaagman stond na lange tijd weer eens op het podium met de overige leden van de band Earth & Fire. De zangeres nam vrijdagavond met onder meer de broers Chris en Gerard Koerts en de drie ex-bassisten Theo Hurts, Bert Ruiter en Hans Ziech de CD-box Memories in ontvangst.

De bandleden kregen het eerste exemplaar van de box, met alle albums die Earth & Fire maakte tussen 1970 en 1989, tijdens de première van de voorstelling Invitation To The Sound Of Jerney Kaagman and Earth & Fire. In deze theatershow brengt zangeres Marieke Eelman met haar band op haar eigen manier de nummers van de roemruchte Voorburgse band.

De Band scoorde in de jaren zeventig en tachtig vele hits, waaronder Seasons, Memories en Weekend. De show toert nog tot begin juni door het land.



Earth & Fire weer even samen (Foto: BuzzE)