Acteur John Hurt overleden

De legendarische Britse acteur John Hurt is vrijdag overleden. Hurt leed al enige tijd aan alvleesklierkanker. De acteur overleed zes dagen na zijn 77e verjaardag.

De op 22 januari 1940 geboren John Vincent Hurt had een filmloopbaan van meer dan 50 jaar. De Brit maakte zijn filmdebuut in 1962 in de film The Wild And The Willing en zou in 1966 bij een groter publiek doorbreken met zijn rol van Richard Rich in de film A Man For All Seasons. Hurt zou later hoofdrollen spelen in epische films zoals The Naked Civil Servant (1975), The Elephant Man (1980), Nineteen Eighty-Four (1984), The Hit (1984) en Scandal (1989).

Ook was Hurt te zien in klassiekers als Midnight Express (1978), Alien (1979), Rob Roy (1995), V for Vendetta (2006), Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008), de Harry Potter-films (2001–2011) en Tinker Tailor Soldier Spy (2011). Met zijn kenmerkende stem was Hurt ook als stemacteur te horen in onder meer de animatiefilms Watership Down (1978), The Lord of the Rings (1978), The Black Cauldron (1985) en Dogville (2003).

Hurt was ook regelmatig te aanschouwen in tv-series. Zo was hij te zien in afleveringen van onder meer Z-Cars (1962), ITV Play of the Week (1964-1965), I, Claudius (1976), The Storyteller (1988) en Doctor Who (2013). In de laatstgenoemde serie speelde hij de rol van de War Doctor. Ook speelde Hurt de rol van Professor Abraham Setrakian in een onuitgezonden pilot voor de serie The Strain. Deze rol zou uiteindelijk worden gespeeld door David Bradley. In 2015 speelde Hurt zijn laatste rol in de mini-serie The Last Panthers.

Hurt werd tweemaal genomineerd voor een Oscar. Daarnaast won hij een Golden Globe Award en een viertal BAFTA Awards, waaronder een prijs voor zijn volledige oeuvre.

