Auto met gezin tegen winkelpui Breda

Een 30-jarige automobilist die volgens de politie onder invloed was heeft vrijdagavond in Breda een winkelpui geramd. De vrouw en twee jonge kinderen van de man zaten eveneens in de auto.

Volgens getuigen ramde de auto de pui nadat de bestuurder een ruk aan het stuur had gegeven. De automobilist stapte uit met een van de kinderen op zijn arm, reageerde agressief en wilde geen hulp. Politiemensen hielden hem aan. Vrouw en kinderen zijn in het ziekenhuis nagekeken en mochten daarna naar huis. De bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren, aldus de politie zaterdag. Uitgezocht wordt of hij alcohol of drugs had gebruikt.

