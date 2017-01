Regerend kampioen Ekström opnieuw met eigen team in WK rallycross

Regerend kampioen EkstrŲm opnieuw met eigen team in WK rallycross TargaFlorio 20-01-2017 17:08 print

Mattias Ekström neemt opnieuw deel aan het FIA World Rallycross Championship met zijn eigen EKS team. Voor de Zweed zal dit het vierde seizoen worden met de vierwielaangedreven Audi S1.

De afgelopen jaren had het team van de wereldkampioen al ondersteuning van leveranciers en partners van Audi Sport, maar nu krijgt men ook directe technische ondersteuning van de motorsportafdeling bij de ontwikkeling van de auto.

Dieter Gass, Audi Sport: "We realiseren ons dat het steeds moeilijker wordt voor EKS om te strijden tegen de fabrieksteams, daarom kiezen we er voor om onze betrokkenheid in het WK te vergroten."

Ekström: "Bij het opzetten van EKS droomden we van het winnen van de WK-titel en we slaagden daar binnen drie jaar in. We droomden ook van het krijgen van ondersteuning van Audi zodat we aan de top kunnen blijven en strijden voor meer kampioenschappen. Ook daarin zijn we nu geslaagd. Het feit dat EKS nu fabrieksondersteuning krijgt maakt me ontzettend blij. Ik ben er van overtuigd dat rallycross een grote toekomst heeft."

Wie de tweede Audi S1 van het team gaat besturen is nog niet bekend. Naast het WK rallycross zal Ekström ook deelnemen aan het DTM.