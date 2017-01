FOK! Wat een weer: wisselvallig

Goedemorgen!

Gisteren was het best nog een aardige dag. Het was fris, het was bewolkt maar overdag was het in het overgrote deel van het land droog. Pas tegen de avond trok er een regenfront via het noordwesten naar het zuidoosten waardoor het zeker in het zuiden plaatselijk verraderlijk glad kon worden.

Vannacht viel er hier en daar nog natte sneeuw of regen. Elders waren er naast wolkenvelden ook brede opklaringen en was het droog.

Vandaag klaart het lekker op, plaatselijk kan het nog steeds glad zijn. Vanmiddag neemt de bewolking helaas weer toe. In de kustprovincies kan er een bui vallen en 's avonds trekken er meer buien vanuit het noorden ons land binnen. De maximumtemperatuur komt uit op 3 graden in Limburg tot 6 graden aan zee. De wind komt uit het noordwesten en is matig, in de kustgebieden en op het IJsselmeer uiteraard wat sterker, 5 tot 6 Bft.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 08:48 Zon onder: 16:35 Zonkracht: 1 / 1



Luuntje maakte deze foto in Limburg (Foto: Luuntje)