Kramer oppermachtig kampioen op vijf kilometer Peterselieman 28-12-2016 18:13 print

Sven Kramer heeft met overmacht de Nederlandse titel op de vijf kilometer schaatsen gegrepen. De rijder van LottoNL-Jumbo reed in Thialf naar een tijd van 6.14,17 en was hiermee bijna vier seconden sneller dan zijn grote rivaal Jorrit Bergsma. Douwe de Vries werd vlak hierachter derde.

De omstandigheden in Heerenveen bleken door de extreem hoge luchtdruk (1043 hPa) zwaar, waardoor vele rijders in de laatste ronden stuk gingen en de tijden tegenvielen. Voor de dweil was Bob de Vries met 6.23,85 de snelste, terwijl zijn Clafis-teamgenoot Erik Jan Kooiman met 6.26,89 zwaar tegenviel. Hij kwam in de afgelopen wereldbekerwedstrijden nog het dichtst in de buurt van Kramer en Bergsma.

Deze twee toppers kwamen na de dweil in actie, waarbij Kramer een tijd neer moest zetten. Kramer hield alle rondetijden onder de 30 seconden en versnelde halverwege de race om uit te komen op 6.14,17. Een rit later probeerden Douwe de Vries en Jan Blokhuijsen hierbij in de buurt te komen en na een spannend gevecht trok De Vries aan het langste eind (6.18,51 om 6,19,54). Toch mocht Blokhuijsen tevreden zijn met de vierde plaats die het op zou leveren, want het was zijn beste race in jaren.

In de slotrit mocht Bergsma het opnemen tegen Patrick Roest. Al snel werd duidelijk dat dit duo niet in de buurt van de snelste tijd kwam en Bergsma moest in de slotfase nog zijn best doen om de tijd van Douwe de Vries te kloppen. Dit lukte hem uiteindelijk dankzij de slotronden (6.18,08). Roest viel met een twaalfde tijd tegen.