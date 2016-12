'Miljoenendeal FC Utrecht loopt vast, Sneijder komt niet' Redactie 27-12-2016 11:00 print

Wesley Sneijder keert niet spoedig terug naar FC Utrecht. Een miljoenendeal tussen de club en een Utrechtse ondernemer is na wekenlange gesprekken afgeketst.

Dit meldt het Algemeen Dagblad. Met de zakendeal was een onbekend aantal miljoenen gemoeid en het ging om tien procent van de aandelen. Ook is er gesproken over de mogelijkheid dat percentage in de toekomst aanzienlijk uit te breiden. De investeerder bleek echter niet kredietwaardig, waardoor het feest werd afgeblazen.

Vooral voor grootaandeelhouder Frans van Seumeren is het niet doorgaan van de deal een teleurstelling. Van Seumeren leek namelijk iets van zijn investering terug te gaan verdienen: bij een deal ging het geld naar diens holding.

Door de betrokken partijen is uitgebreid gesproken over de intentie om Oranje-international Wesley Sneijder op termijn naar de Galgenwaard te lokken. Volgens directeur Wilco van Schaik wordt 'regelmatig met potentiële investeerders' gesproken die Utrechtse spelers terug willen halen.

"Sneijder, Michel Vorm en Erik Pieters. Natuurlijk luisteren we daarnaar, omdat we als FC zelf op dit moment niet de middelen hebben om zoiets te bewerkstelligen", aldus Van Schaik.