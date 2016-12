Ook het noorden van Duitsland is getroffen door onstuimig weer. In Kiel kwam een 34-jarige vrouw om het leven toen een boom op haar auto terechtkwam.

Op de snelweg bij Schwerin raakten dinsdagochtend twee mensen gewond nadat een hagelbui het wegdek in een ijsbaan had veranderd. Verschillende auto's raakten daardoor in de slip en botsten tegen elkaar. Vier wagens moesten worden weggesleept.

Duitsland heeft te kampen met flinke overlast door het weer. Zo overstroomde in Hamburg de Elbe, waardoor enkele kades onderliepen. Volgens de politie stond het water 2,73 meter hoger dan normaal.



Noodweer teistert Duitsland (Foto: ANP)