Zwaargewicht Pulev trekt zich terug van wereldtitelstrijd

Bokser Kubrat Pulev heeft zich teruggetrokken van zijn wereldtitelstrijd in het zwaargewicht met Anthony Joshua. De Bulgaar zou op 28 oktober in Cardiff in de ring stappen tegen de Britse wereldkampioen bij de IBF en WBA, maar heeft tijdens de training een schouderblessure opgelopen.

De Kameroenese Fransman Carlos Takam stond op standby voor het gevecht en heeft zich in de afgelopen twee maanden in principe voorbereid op een eventuele invalbeurt. Die zal er nu ook komen, want Takam vervangt Pulev eind oktober, zo heeft promoter Eddie Hearn laten weten.

"Ik belde het team van Takam om te zetten dat hij de ring in mag en ze waren natuurlijk blij. Voor Joshua wordt het misschien wat lastig, want hij heeft zich volledig voorbereid op Pulev en staat nu tegenover iemand met een hele andere stijl", aldus Hearn, die wel aangeeft ervan overtuigd te zijn dat Joshua klaar is voor elke uitdaging.