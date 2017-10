Dekker na zege zeker van EK;ook Klaasen, MvG en VdV naar laaste zestien

Jan Dekker beleeft een topweek. Plaatste hij zich eerder deze week voor de World Series Finals en de Players Championship Finals en nu is hij ook aanwezig op het Europees kampioenschap. Hij speelde zich daarvoor veilig door op de laatste European Tour in Gottingen in de tweede ronde te winnen van Mervyn King. Ook Michael van Gerwen, Jelle Klaasen en Vincent van der Voort haalden de finaledag.

Dekker won vrijdag al van Christian Kist met 6-0, maar zaterdag wist hij King met 6-1 af te drogen. Hij treft zondagmiddag in de achtste finales van de European Darts Trophy Simon Whitlock. De Australiër won met 6-4 van Krzyszstof Ratajski.

Naast Dekker zijn er nog drie Nederlanders verder. Van Gerwen maakte zijn rentree na de dramatisch verlopen World Grand Prix en won zonder te overtuigen met 6-3 van Zoran Lerchbacher. Van der Voort speelde een goede beslissende leg en won daardoor met 6-5 van Ian White. Klaasen had geen kind aan Chris Dobey. Het werd 6-1. Jermaine Wattimena werd uitgeschakeld door Michael Smith (6-3), terwijl Benito van de Pas er pijnlijk vanaf ging met 6-0 tegen Keegan Brown.

Naast Dekker - Whitlock zal Klaasen aantreden tegen Dave Chisnall. Van der Voort zal aantreden tegen Andy Boulton en Michael van Gerwen treft Stephen Bunting. De winnaars van de achtste finales zullen zondagavond strijden om de titel.

European Darts Trophy - tweede ronde

Keegan Brown 6-0 Benito van de Pas

Alan Norris 6-4 James Richardson

Jonny Clayton 6-3 Gerwyn Price

Michael Smith 6-3 Jermaine Wattimena

Dave Chisnall 6-4 James Wilson

Joe Cullen 6-2 Steve West

Vincent van der Voort 6-5 Ian White

Stephen Bunting 6-4 Rene Eidams

Kim Huybrechts 6-3 Nathan Aspinall

Jelle Klaasen 6-1 Chris Dobey

Rob Cross 6-5 Jamie Caven

Peter Wright 6-4 Martin Schindler

Simon Whitlock 6-4 Krzysztof Ratajski

Michael van Gerwen 6-3 Zoran Lerchbacher

Jan Dekker 6-1 Mervyn King

Andy Boulton 6-3 Daryl Gurney

Achtste finales - zondagmiddag

Michael Smith v Jonny Clayton

Rob Cross v Keegan Brown

Dave Chisnall v Jelle Klaasen

Peter Wright v Kim Huybrechts

Simon Whitlock v Jan Dekker

Andy Boulton v Vincent van der Voort

Alan Norris v Joe Cullen

Michael van Gerwen v Stephen Bunting

