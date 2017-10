Jongen (13) overleden in zwembad Goes Redactie 14-10-2017 22:00 print

Een dertienjarige jongen is zaterdagmiddag overleden in een zwembad in Goes. Vermoedelijk is de jongen verdronken doordat hij een epileptische aanval kreeg, meldde de politie na onderzoek. Het slachtoffer komt uit de Zeeuwse stad.

Vrienden haalden hem uit het water. Hij bleek geen hartslag meer te hebben. Pogingen om de jongen te reanimeren mochten niet baten. Zwembad Omnium werd gesloten.



