11-10-2017

De Vegetarische Slager hoeft zijn etiketten toch niet te veranderen. Dat heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit woensdag bekendgemaakt. Vorige week had de toezichthouder de Vegetarische Slager nog op de vingers getikt omdat verwijzingen op de etiketten misleidend zouden zijn.

In een brief had de warenautoriteit op basis van een ontvangen klacht het bedrijf opgedragen om productnamen voor vleesvervangers zoals Vegetarische Gehacktbal, Vegetarische Kipstuckjes en Visvrije Tonyn na maart 2018 niet meer te gebruiken. Deze zouden verwarring veroorzaken, stelde de toezichthouder.

Nu zegt de warenautoriteit dat de klacht niet ging over producten die in de schappen liggen, maar gaat over de aanduidingen op de website van het bedrijf. Daar zou bij sommige producten niet goed aangegeven zijn dat het vegetarische producten betreft.



Toch geen verbod etiket Vegetarische Slager (Foto: ANP)