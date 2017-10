Zware verliezen voor golfresorts Trump BasOne 08-10-2017 00:07 print

Het gaat niet goed met de twee golfresorts in Schotland die de Amerikaanse president Donald Trump in zijn bezit heeft. De bedrijven boekten in 2016 een verlies van in totaal omgerekend 19,6 miljoen euro. Ook de omzet daalde sterk: van 10 miljoen euro naar minder dan 8 miljoen euro.

De tegenvallers werden volgens het bedrijf veroorzaakt door een grootscheepse opknapbeurt aan de golfbaan van Turnberry, een van de twee resorts. Ook fluctuaties in de wisselkoersen beïnvloedden het bedrijfsresultaat negatief.

Trump pompt al meer dan tien jaar miljoenen in de resorts, maar beide hebben nog nooit een cent winst gemaakt. Alleen al voor Turnberry leende de zakenman een bedrag van 125 miljoen euro.

Strijd

De andere golfbaan, niet ver van Aberdeen, die Trump in 2012 opende is vanaf dag één inzet geweest van een hevige juridische strijd met omwonenden, de lokale overheid en natuurbeschermers. Het bedrijf tekende vergeefs bezwaar aan tegen de bouw van een windmolenpark voor de kust bij het resort.

Om belangenverstrengeling te voorkomen heeft de president het eigendom van de resorts in handen gegeven van zoon Eric Trump.



Zware verliezen voor golfresorts Trump (Foto: ANP)