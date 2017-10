Darter Gurney brengt Golvend Galjoen tot zinken heywoodu 06-10-2017 23:13 print

Darter Daryl Gurney staat voor het eerst in de finale van een major. De Noord-Ier plaatste zich in Dublin voor de eindstrijd van de World Grand Prix. Superchin was in een matige partij te sterk voor Big John Henderson, vanwege zijn forse lichaamsbouw in Nederland ook wel het Golvend Galjoen genoemd. De aimabele Schot stond voor het eerst in een halve finale op een major.

Over de eerste set kunnen we kort zijn: het was niet om aan te zien, wat niveau betreft, en Gurney won vrij simpel. In de tweede set wist Henderson zowaar het heilige vuur te vinden. Hij kwam twee darts tekort voor een negendarter, maar bleef wel ijzersterk gooien en trok de stand overtuigend gelijk. In het vervolg van de partij kende Henderson af en toe een opleving, maar Gurney was toch net wat beter en werkte zich gestaag naar de 4-1 overwinning.



John Henderson - Daryl Gurney (Bron: PDC)