Twijfel over Britse premier May Redactie 05-10-2017 20:04 print

Een voormalig minister uit het kabinet van oud-premier David Cameron stelt dat de Britse premier Theresa May het vertrouwen van haar partij aan het verliezen is. Volgens Ed Vaizey, parlementslid voor de Conservatieven en minister van Cultuur onder toenmalig premier Cameron, zou partijgenoot May moeten overwegen op te stappen.

Vaizey is de eerste Tory in het parlement die openlijk zijn twijfels heeft geuit over het aanblijven van May als partijleider. Zijn opmerkingen volgen op de chaotisch verlopen speech van May op de jaarlijkse conferentie van de Conservatieve partij in Manchester, waarin ze werd onderbroken door een komiek met een ontslagbrief. Daarin werd zij verder overvallen door hoestbuien. Die speech had haar leiderschap juist moeten onderstrepen.

"Ik denk dat aardig wat mensen nu stevig van mening zijn dat ze ontslag moet nemen", zei Vaizey tegen de BBC. "Onder vier ogen zijn mensen erg bezorgd. Het is een moeilijke situatie."



Twijfel over Britse premier May (Foto: ANP)