Touchdown run voor Watson bij basisdebuut in NFL

American footballspeler Deshaun Watson heeft een uitstekende donderdagavond achter de rug. De quarterback debuteerde in de NFL in de basis bij de Houston Texans en deed dat nota bene op zijn 22e verjaardag. Daar bleef het niet bij: met een touchdown run hielp Watson zijn ploeg aan de zege tegen de Cincinnati Bengals.

Met een run van 49 yards richting de endzone zorgde Watson in het tweede kwart voor 10-3. Veel scores werden er niet gemaakt en de Texans slaagden erin de voorsprong om te zetten in een 13-9 overwinning. "Op mijn verjaardag voor het eerst mogen starten was erg mooi. Ik zag een gat, brak er doorheen en kon een play maken", reageerde Watson.

Voor de Bengals is het seizoen niet best begonnen. Na twee thuiswedstrijden hebben de mannen van quarterback Andy Dalton nog altijd geen touchdown gescoord, de eerste keer sinds de Philadelphia Eagles in 1939 dat een team het seizoen zo begon.