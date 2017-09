'Student in problemen na juichen over dood IS-strijders, universiteit ontkent' heywoodu 07-09-2017 19:28 print

Een rechtenstudent van de Schotse universiteit van Edinburgh claimt onder vuur te liggen wegens het op social media 'juichen' over de dood van IS-strijders. Het gaat daarbij om de 21-jarige Robbie Travers, die in april, na een Amerikaanse aanval in Afghanistan, het volgende schreef: "Ik ben blij dat we deze barbaren weer een stap dichterbij het ontvangen van 72 maagden hebben kunnen brengen."

Op zich weinig mis mee, zou je zeggen, we zullen het er immers allemaal over eens zijn dat IS-strijders toch minstens in de categorie 'barbaren' vallen. Geschiedenisstudente Esme Allman zou het daar dan weer niet mee eens zijn: Travers zou studenten uit minderheidsgroepen in paniek hebben gebracht. IS belachelijk maken zou ervoor zorgen dat islamitische studenten zich bedreigd voelen, aldus Allman, die een klacht indiende.

De universiteit is, zoals te doen gebruikelijk zou moeten zijn wanneer een klacht ingediend wordt, een onderzoek begonnen. Men ontkent echter dat Travers onderzocht wordt wegens het voor lul zetten van IS. Tegenover The National liet de universiteit weten dat Travers niet na één, maar na meerdere klachten onderzocht wordt wegens het overtreden van de gedragsregels voor studenten, niet wegens het belachelijk maken van terroristen.

"Het doet ons pijn dat een interne kwestie tussen studenten in de publieke arena uitgevochten wordt", aldus de universiteit. Travers zelf heeft inmiddels juridische hulp in de arm genomen.