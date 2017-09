UFC Rotterdam: de reus is geveld

Topvechten in Nederland, de UFC heeft zaterdagavond weer een puike MMA-avond geleverd. In de aanloop van UFC Rotterdam, ook wel 'Fight Night 115' genoemd, was er best veel commentaar op het, op het eerste gezicht, zwakke programma. Ahoy was dan ook lang niet uitverkocht. Ruim tienduizend toeschouwers zagen evenwel dat de vechters er zin in hadden en uiteindelijk was UFC Rotterdam een gala met heerlijk geweld. FOK! was erbij.

Stefan Struve vs Alexander Volkov

Ahoy stond met oorverdovende aanmoedigingen achter de Nederlander Struve. Een striemend fluitconcert voor zijn tegenstander Volkov en de toon was gezet. De druk op de reusachtige Struve was enorm, want eigenlijk kon hij niet verliezen. Maar het liep anders.

Een sterk begin van de eerste ronde, waar beide vechters elkaar flink raakten. Struve was de betere in de eerste helft van die ronde en de Rus had een flinke snee onder zijn linkeroog te pakken. Het einde van de eerste ronde was echter voor Volkov. De Rus wist de boomlange Struve op de grond te krijgen en van de flinke ground and pound was Struve aardig onder de indruk. Nu was Struve ook flink gehavend.

De tweede ronde begon zoals de eerste, maar Struve bracht een extra element in de partij. Tot driemaal toe wist Struve Volkov in de ogen te prikken met zijn vingers, een illegale actie, maar deze werd niet bestraft door de scheidsrechter. Aan het einde van de tweede ronde was het weer Volkov die Struve in de problemen bracht. Beide vechters gingen vol voor de knock-out en niemand in Ahoy verwachtte dat deze partij over de volle vijf ronden zou gaan.

Na een minuut in de derde ronde was het dan toch voorbij. Volkov landde een aantal goede stoten op het hoofd van Struve en die kon niets anders doen dat ineenzakken en incasseren. De scheids vond het welletjes en besloot de partij te stoppen.

Beautiful striking from Volkov could he be Champion in 3 organizations? #UFCRotterdam pic.twitter.com/1N2J8NX9un — Tony Fagnano🇺🇸 (@BigToneMMA) September 2, 2017

'Hij was de betere vanavond', aldus een teleurgestelde Struve direct na afloop. 'Het is niet anders, hij was de betere. Veel respect dat hij me hier weet te verslaan. Nu wil ik even een tijdje rust. Ik wil de partij terugzien en dan bekijken we het vanaf daar.'

Volkov was euforisch. 'Ik wil alle fans bedanken en speciaal de fans uit Rusland! We zijn eenzelfde type vechter, we vechten met eenzelfde stijl. Mijn normale strategie werkte daarom niet en moest ik wat anders doen. Semmy Schilt was daar heel belangrijk in en ik ben blij dat ik hem aan mijn team heb toegevoegd. Toen ik hoorde dat ik tegen Struve moest, wilde ik Sem er meteen bij hebben. Dat heeft geholpen.'

Volkov wint voor de derde achtereenvolgende keer en blijft ongeslagen in de UFC. Struve mag na twee overwinningen weer een verlies noteren in dit Fight of the Night. Misschien dat de extra 50.000 dollar die dat met zich meebrengt de teleurstelling enigzins kan verzachten.

Siyar Bahadurzada vs Rob Wilkinson

De terugkeer van The Great en wat voor één. Het is nogal wat om tegen een debuterende, maar ongeslagen Wilkinson te moeten staan en dat na ruim een jaar inactiviteit. Maar de Afghaanse Nederlander had een prima strategie en zoals hij voorspeld had tijdens de weging, boog Wilkinson na acht minuten vechten het hoofd.

Een afwachtende eerste ronde voor beide vechters. Wilkinson wist Bahadurzada twee keer op de grond te krijgen en daarnaast nog een snoeiharde knie op het hoofd van de Afghaan te laten landen. De tweede ronde wist Bahadurzada echter genoeg en nam hij de controle over het gevecht over.

Een paar keiharde stoten op het hoofd en lichaam van Wilkinson deden de al zes jaar ongeslagen Australiër wankelen. Het debuut van de 25-jarige Razor werd een pijnlijke toen de scheidsrechter na drie minuten in de tweede ronde een in de foetushouding liggende Wilkinson moest beschermen tegen de niet aflatende stotenregen van Bahadurzada.

'ik heb hem goed bestudeerd en wist dat hij na acht minuten zou vertragen. Daarom voorspelde ik een overwinning in de achtste minuut. In de achtste minuut moest ik gaan versnellen en het liep zoals voorspeld.' De in 1999 naar Nederland gevluchte Afghaan is Nederland nog steeds dankbaar. 'Ik houd ervan om in Nederland te vechten, ik draag mijn overwinning dan ook aan Nederland op. Zij gaven mij een tweede kans. Toen ik uit Afhanistan hier naartoe kwam had ik niets en om te doen wat ik vanavond gedaan heb doe ik voor beide landen. Maar deze knock-out was voor Nederland.'

You're always the champion Siyar the killer Bahadurzada! Congratulations my champ! pic.twitter.com/spAR9POqGk — Moh Yasser Malikzada (@YasserMalikzada) September 2, 2017

Bahadurzada legde uit dat hij moeite had om op gewicht te komen, vandaar dat hij dit gevecht in de zwaardere middengewichtsklasse aannam. Normaalgesproken vecht hij in de weltergewichtsklasse. 'Ik ga samen met mijn team kijken wat het beste voor mij is om een titel te winnen. Maar ik hoop in 2019 een titel te winnen en het liefst in de weltergewichtsklasse. MMA is enorm groot in Afghanistan en het lijkt me fantastisch om die titel voor al die mensen daar te winnen.'

Dat hij snel weer aan de bak wil is duidelijk. 'Ik vind Matt Brown wel een goede tegenstander. Hij zegt van zichzelf dat hij onsterfelijk is, nou, ik wil hem graag laten zien dat hij wel degelijk sterfelijk is.'

Marion Reneau vs Talita Oliveira

Oliveira werd een aantal weken opgeroepen om de geblesseerde Germaine de Randamie te vervangen en haar voorbereidingstijd was duidelijk te kort. De 40-jarige Reneau maakte korte metten met Oliveira die na de eerste ronde al conditieproblemen kreeg

De eerste ronde speelde zich grotendeels op de grond af, het terrein van Olveira. Reneau wist prima stand te houden en aan het begin van de tweede ronde was het duidelijk waar het gevecht heen ging. Oliveira was op. Geen kracht meer achter de stoten en haar traptechniek was volledig weg. Het enige wat ze nog kon doen was Reneau haar wereld intrekken en naar de grond te gaan.

Dat was helaas een grote fout. De vermoeidheid had Oliveira totaal overgenomen en Reneau mocht heerlijk losgaan op de Braziliaanse. Haar ground-and-pound klonk tot in de nokken van Ahoy en niemand vond het erg dat de scheidsrechter Oliveira genade gaf.

'Ik doe dit voor mijn zoontje, ik doe alles voor mijn zoontje,' vertelde Reneau in de afsluitende persconferentie. 'Ik weet wat armoede is en ik vecht me letterlijk uit de armoede. Ik had alles te verliezen, met een invallende tegenstander. Maar we hebben met het team alles overhoop gegooid en de strategie voor ons gevecht tegen De Randamie laten varen. Wij moesten ook enkele weken voor vandaag omschakelen, maar dat is de knop omzetten en gaan. Gelukkig liep dat goed. En dat voor een 40-jarige! Mijn tijd is bijna op, ik wil snel naar een titelgevecht.'

Leon Edwards vs Bryan Barberena

Publiekslieveling Barberena redde het niet tegen de slim vechtende Edwards. Beide vechters kwamen om te knokken, al leek Edwards aan het begin van de partij alleen maar Barberena tegen de octagon te willen duwen.

Barberena kreeg ook last van een haperende cardio en Edwards nam in de tweede ronde snel de overhand. Toch wist Barberena Edwards in de tweede ronde bijna knock-out te slaan, maar Edwards weet zich knap te hervinden. In de derde ronde gaat het om de verwurging. Edwards probeert een verwurging aan te zetten, maar de baard van Barberena wil niet meewerken.

De juryleden moeten een beslissing nemen en alle drie stemden zij voor Edwards.

'Bryan is een lastige kerel en vandaar dat ik niet direct hard van stapel liep', probeerde de Engelsman zijn magere prestatie te verklaren. 'Ik was goed aangeslagen, in de tweede ronde, maar niet echt heel erg in de problemen. Ik wist mezelf te herpakken en in de derde had ik nog bijna die verwurging te pakken, maar hij wist steeds zijn kin goed te positioneren. Het was die baard van hem, die baard was zijn redding! Ik ben nu 26 en ik ben aan het groeien. Nu denk ik dat een gevecht tegen Cowboy Cerrone een mooie zou zijn. Hij is al over zijn houdbaarheidsdatum heen en ik kom net kijken, het lijkt me een mooi gevecht.'

Nog een aantal hoogtepunten van UFC Fight Night 115:



Velickovic landing little shots from the bottom and Till ... is ... enjoying them? #UFCRotterdam pic.twitter.com/2Pcv9VvIHf — #UFCRotterdam (@ufc) September 2, 2017

Darren Till and Bojan Velickovic are having fun in there at #UFCRotterdam! pic.twitter.com/AfFXjPrfCS — UFC Europe (@UFCEurope) September 2, 2017

Overige uitslagen UFC Rotterdam:

Thibault Gouti verslaat Andrew Holbrook door TKO (stoten) in ronde 1.

Abdul-Kerim Edilov verslaat Bojan Mihajlovic door TKO (stoten) in ronde 2.

Zabit Magomedsharipov verslaat Mike Santiago via verwurging (rear naked choke) in ronde 2.

Aleksandar Rakic verslaat Francimar Barroso na jurybeslissing (30-27 x3).

Rustam Khabilov verslaat Desmond Green na jurybeslissing (29-28 x2, 30-27).

Michel Prazeres verslaat Mads Burnell door verwurging (North-South Choke) in ronde 3.

Mairbek Taisumov verslaat Felipe Silva door KO (stoten) in ronde 1.

Darren Till verslaat Bojan Velickovic na jurybeslissing (30-27 x3).