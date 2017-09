Veteranen en nabestaanden hebben zaterdag in Roermond de Nederlandse militairen herdacht die zijn omgekomen tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog en de strijd in Nieuw-Guinea.

In totaal vielen ruim zesduizend Nederlandse doden toen de voormalige koloniën zich losmaakten tussen 1945 en 1962. Onder de Indonesische strijders en de burgerbevolking vielen door de oorlog vele tienduizenden doden.

De herdenking bij het Nationaal Indië-monument is voor de dertigste keer gehouden. Tegelijk met de Indië-veteranen werden alle Nederlandse militairen die vanaf de Korea-oorlog tijdens buitenlandse missies sneuvelden geëerd. Ook voor deze groep staat sinds 2003 een monument in het Nationaal Herdenkingspark in de Limburgse stad.

Tijdens de herdenking is een nieuwe plaquette onthuld ter nagedachtenis van de Nederlandse inzet tijdens de Koreaanse oorlog (1950-1953). Tijdens die oorlog stierven 122 Nederlandse militairen, drie raakten vermist.

Na een minuut stilte vlogen vier F-16's over het Herdenkingspark in de zogeheten 'missing man-formatie'. Staatssecretaris Martin van Rijn hield een toespraak en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer hebben kransen gelegd.



Omgekomen militairen Nederlands-Indië herdacht (Foto: ANP)