Alles opties liggen op tafel, verklaarde de Amerikaanse president Trump in reactie op de raketlancering door Noord-Korea. ,,De wereld heeft de jongste boodschap van Pyongyang luid en duidelijk ontvangen."

Het Noord-Koreaanse projectiel vloog over Japan. Daarmee heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jung-un zijn minachting voor zijn buurlanden, alle leden van de Verenigde Naties en voor aanvaardbaar internationaal gedrag duidelijk getoond, zo liet de Amerikaanse president dinsdag via een verklaring van het Witte Huis weten.

Dreigende en ontwrichtende acties vergroten slechts het isolement van het Noord-Koreaanse regiem in de regio en onder de andere landen in de wereld, meent Trump. In dezelfde verklaring staat dat Trump het eens is met de Japanse premier Abe, dat Noord-Korea een ernstige en groeiende directe bedreiging voor onder meer de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea vormt.

Abe en Trump beschouwen als hun eerste gezamenlijke optie het verder opvoeren van de druk op Pyongyang. Verder moet de internationale gemeenschap worden overtuigd van het belang hetzelfde te doen.



Trump: alle opties mogelijk tegen Noord-Korea (Foto: ANP)