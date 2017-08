Hassan 5e op 800 meter, Semenya pakt Diamond League-titel heywoodu 24-08-2017 21:15 print

Atlete Sifan Hassan is tijdens de eerste avond met Diamond League-finales, gehouden in Zürich, als vijfde geëindigd op de 800 meter. De Nederlandse begon weer achterin het veld, maar schoof langzaam naar voren op het moment dat ook wereldkampioene Caster Semenya dat deed. De Zuid-Afrikaanse beschikte echter over beduidend meer energie, want met zo'n 300 meter te lopen zette Semenya de versnelling in.

Hassan kon niet volgen en dat gold ook voor de rest. Semenya sloeg zo een gat en snelde naar de winst in wederom een toptijd van 1:55,84 minuten. Francine Niyonsaba uit Burundi bleef nog net binnen een seconde, voor de Keniaanse Margaret Wambui. Ook Habitam Alemu uit Ethiopië kwam in de slotmeters nog voorbij Hassan, die eindigde in 1:57,12.