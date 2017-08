Trump draait harder dan een PvdAér BasOne 24-08-2017 00:23 print

Niemand zo veranderlijk als Donald Trump. De Amerikaanse president sloeg woensdag opeens een heel andere toon aan. Hij hield een verzoenend pleidooi voor nationale eenheid, na een dag eerder nog ongenadig te hebben afgegeven op de media en zijn politieke tegenstanders.

"Het is tijd de wonden die ons hebben verdeeld te laten helen en te streven naar nieuwe harmonie gebaseerd op de gemeenschappelijke waarden die ons verenigen", zei Trump tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Amerikaanse legioen van oud-strijders in Reno, Nevada. "We zijn één volk, met één vaderland en één geweldige vlag."

Zijn opmerkingen stonden in schril contrast met dinsdag toen hij in Phoenix tegenover fanatieke supporters terugkwam op de gewelddadige gebeurtenissen in Charlottesville. Trump ging enorm tekeer tegen de media die "oneerlijk"zijn en niet willen dat het goed gaat met de VS. Hij fakkelde niet alleen de oppositie af, maar gaf ook twee Republikeinse senatoren uit Arizona onderuit de zak, onder wie oorlogsheld John McCain.



Trump slaat opeens heel andere toon aan (Foto: ANP)