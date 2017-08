Abrupt einde badmintoncarrière Muskens op WK heywoodu 23-08-2017 21:13 print

De carrière van badmintonster Eefje Muskens is woensdag vrij abrupt tot een einde gekomen. Op het wereldkampioenschap in Glasgow stond de Nederlandse samen met Selena Piek in de tweede ronde van het vrouwendubbelspel tegenover Yuki Fukushima en Sayaka Hirota uit Japan, als negende geplaatst.

De eerste game werd al met 12-21 verloren en in game twee ging het niet veel beter. Bij een stand van 4-11 moest het duo opgeven en voor Muskens was dat het einde van haar loopbaan: ze had eerder al laten weten na het WK te stoppen wegens aanhoudende blessures. Muskens en Piek haalden vorig jaar nog de kwartfinales op de Olympische Spelen. Piek zal nu verder gaan met Cheryl Seinen.

In het mannenenkelspel ging Mark Caljouw in de tweede ronde onderuit. De Indiër Ajay Jayaram was in twee games te sterk voor de Nederlander: 13-21, 18-21.