Rockabilly-pionier Sonny Burgess overleden

De Amerikaanse zanger en gitarist Albert 'Sonny' Burgess is afgelopen vrijdag op 88-jarige leeftijd overleden. De muzikant, die door velen als een pionier voor de rockabilly muziek werd gezien, overleed in het ziekenhuis van Little Rock in Arkansas. Waaraan Burgess is overleden is niet bekend gemaakt.

Burgess behoorde bij de muzikanten die gedurende de jaren vijftig rhythm 'n blues combineerden met authentieke country 'n western muziek. Deze muziek zou later populair worden onder de noemer rockabilly.

Sonny Burgess en zijn band The Pacers had een platencontract bij Sun Records, waarop ook gelijkgestemde zielen zaten als Elvis Presley, Johnny Cash en Jerry Lee Lewis. In 1956 brengen ze de single 'We Wanna Boogie' uit, een plaat die nog steeds als één van de eerste echte rock-'n-roll platen wordt gezien.

RIP #rockabilly and #rocknroll (because can you really separate them in the big picture?) legend Sonny Burgess - you'll be missed! pic.twitter.com/CcDgyIaxJm — Sun Studio (@sunstudio) 20 augustus 2017