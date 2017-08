Roxeanne Hazes nieuwe huisband DWDD Redactie 21-08-2017 14:42 print

Roxeanne Hazes is komend seizoen de huisband van De Wereld Draait Door. Met haar band speelt de zangeres elke laatste vrijdag van de maand in de uitzending.

Het debuutalbum van de dochter van André, In Mijn Bloed, verschijnt 1 september en in oktober en november toert de band door het land.

Eerdere huisbands van DWDD waren Roel van Velzen, MOKE, Lucky Fonz III, Rigby, Go Back to the Zoo, Chef'Special, The Kik, Tangarine, Typhoon, Lucas Hamming en Sue the Night.



Roxeanne Hazes nieuwe huisband DWDD (Foto: ANP)