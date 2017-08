Auto schept tegenstanders rechtse mars; 1 dode BasOne 12-08-2017 22:05 print

Een auto is zaterdag ingereden op demonstranten die in het Amerikaanse Charlottesville (Virginia) de straat op waren gegaan om hun ongenoegen te uiten over een mars van extreem rechtse groepen. Op videobeelden was te zien dat de auto meerdere mensen schepte. Volgens berichten op Twitter is er 1 dode gevallen en zijn er 19 mensen gewond geraakt.

De demonstranten wilden een tegengeluid laten horen. Nationalisten, aanhangers van het zogeheten 'alt-right' en neonazi's zijn er bijeengekomen om te protesteren tegen plannen om een standbeeld weg te halen van generaal Robert E. Lee, de aanvoerder van de zuidelijke staten in de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865).

Eén dode, 19 gewonden door Nazi #terreur aanslag met auto in #Charlottesville. pic.twitter.com/4I6gXgxQM6 — Okke Ornstein (@oornstein) 12 augustus 2017



Auto rijdt in op tegenstanders rechtse mars (Foto: ANP)