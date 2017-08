Op de Noord- en Zuid-Hollandse stranden is de afgelopen dagen opnieuw paraffine aangespoeld. Rijkswaterstaat laat weten dat de stranden daarom opnieuw moeten worden schoongemaakt.

De paraffine ligt verspreid op de kust van Noordwijk tot Zandvoort en van IJmuiden tot aan Den Helder. Het opruimen van de paraffine kan alleen bij laag water en gebeurt zowel handmatig als machinaal. Badgasten kunnen tijdens de werkzaamheden het strand blijven bezoeken.

Rijkswaterstaat weet niet wie de paraffine heeft geloosd, maar vermoedt dat het gaat om een schip dat op zee zijn laadruim heeft schoongemaakt. Het kaarsvetachtige goedje was in het afgelopen weekend ook al op stranden aan de kust van Noord-Holland aangespoeld en in de dagen daarna weggehaald.

Paraffine is niet schadelijk voor mensen, maar je kan er wel ziek van worden als je het opeet. Hondenbezitters moeten hun viervoeter daarom goed in de gaten houden.



Opnieuw paraffine op kust (Foto: ANP)