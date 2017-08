Douma na protest toch naar halve finales 1500 meter

Bij het WK atletiek in Londen is Richard Douma uitgeschakeld op de 1.500 meter. Hij leek op weg naar een plek in de halve eindstrijd, maar hij stapte vlak voor de meet op de hak van de Oegandees Ronald Musagala en kwam daarbij ten val.

Ook voor olympisch kampioen Centrowitz is de 1.500 meter voorbij. Hij was compleet kansloos in zijn serie en eindigde als laatste.

Update 22.38 uur

De Nederlandse Atletiekunie heeft bezwaar ingediend na de val en dus de uitschakeling van Douma. De nationale bond vindt dat Douma gehinderd werd tijdens zijn race.

Update 23.57 uur

Wereldatletiekbond IAAF heeft het protest van de Nederlandse bond enigszins verrassend geaccepteerd. Douma zal vrijdag in de halve finales van de 1500 meter alsnog van start mogen gaan, wat uiteraard niet ten koste van een andere atleet gaat.