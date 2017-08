Makwala mag alsnog meedoen op de 200m Olga Kroeders 09-08-2017 18:08 print

Een verrassende wending in de soap rond Isaac Makwala: de atleet uit Botswana mag vandaag toch weer meedoen aan het WK in Londen. Gisteren kreeg hij nog een startverbod nadat hij was geveld door een voedselvergiftiging en de internationale atletiekunie wilde voorkomen dat hij anderen zou besmetten.

Makwala had zich geplaatst voor de finale van de 400 meter en wilde deze gisteravond gewoon gaan lopen. Hij meldde zich bij het stadion, maar daar werd hij door officials weggestuurd.

De IAAF meldt dat hij nu weer kan meedoen omdat hij de reglementaire 48 uur in quarantaine is geweest. Hij loopt nu solo de 200 meter. Mocht hij onder de 20,54 blijven, dan zal hij worden toegevoegd aan het deelnemersveld voor de halve eindstrijd.