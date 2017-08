Haase naar tweede ronde in Toronto Peterselieman 08-08-2017 00:40 print

Tennisser Robin Haase heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het Masterstoernooi in Toronto. De Nederlandse tennisser (ATP-52) was met 6-3 en 6-3 te sterk voor de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas (ATP-23).

Van de eerder onderlinge ontmoetingen had Haase er op gravel twee verloren, maar die op hardcourt gewonnen. In Canada kwam de Nederlander vandaag op diezelfde ondergrond op eigen service tegen Ramos vrijwel niet in de problemen. Halverwege de eerste set plaatste Haase de break en hield die vast. In set twee viel de break op de stand van 5-3.

De volgende tegenstander van Haase komt uit het duel tussen Tomas Berdych en Nikoloz Basilashvili.