Tanzaniaan pakt historisch WK-brons op marathon, Keniaan wereldkampioen

Geoffrey Kirui is de nieuwe wereldkampioen op de marathon. De Keniaan zegevierde in Londen in 2:08,27 uur na een prima race, waarin hij aan het einde een voorsprong opbouwde van bijna anderhalve minuut.

De groep bleef lang samen en halverwege liepen dan ook nog tientallen lopers bij elkaar. Een van de favorieten, de Ethiopiër Yemane Tsegay, had op dat moment al moeite om het tempo te volgen en hij zou in het stuk dan ook niet meer voorkomen.

Halverwege de marathon vond dan wel de eerste echte schifting plaats: Tsegay's landgenoot Tamirat Tola, een van de favorieten voor goud, ging er vandoor en kreeg de Kenianen Kirui en Gideon Kipketer achter zich aan. Daarachter volgde de derde Keniaan, Daniel Wanjiru, met de Tanzaniaan Alphonce Simbu.

Na dertig kilometer moest Kipketer zijn twee medekoplopers laten gaan, terwijl Simbu daarachter weg begon te lopen bij Wanjiru. Niet veel later opende Tola de aanval en leek Kirui te breken, maar de Keniaan kwam terug en ging erop en erover: Tola was gebroken, Kirui liep alsmaar verder weg.

Kipketer werd ondertussen bijgehaald door Simbu, die de Keniaan achter liet en zo de derde plek stevig in handen nam, terwijl Tola nog zeker niet buiten bereik was. Daarachter viel Kipketer nog wat verder terug en ook de sterk lopende Brit Callum Hawkins ging hem voorbij, wat hem naar plek vier bracht met nog een paar kilometer te gaan.

Kirui's zege kwam niet meer in gevaar en na Abel Kirui in 2009 en 2011 heeft Kenia weer een wereldkampioen op de marathon bij de mannen. Tola werd ondertussen bedreigd door Simbu, die op Tower Bridge de longen uit zijn lijf liep, maar de Ethiopiër niet bij wist te halen. Toch gingen de armen omhoog bij Simbu, want voor de tweede keer in de geschiedenis was er een WK-medaille voor Tanzania.

Hawkins werd met luid gejuich ontvangen en kwam zeer knap als vierde over de finish, Kipketer hield nog net genoeg over op de Italiaan Daniele Meucci om plek vijf vast te houden.