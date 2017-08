Lavrov: Amerika is klaar voor dialoog YokiKater 06-08-2017 14:16 print

Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken is het nog altijd mogelijk om de dialoog met zijn Amerikaanse collega's aan te gaan, ondanks onderlinge spanningen en nieuwe Amerikaanse sancties tegen Rusland. Sergej Lavrov zei zondag dat "Amerika er klaar voor is om complexe vraagstukken te bespreken". Lavrov meent dan ook dat er geen alternatief is.

De minister sprak zijn Amerikaanse evenknie Rex Tillerson zondag tijdens een internationale bijeenkomst in Manilla. Wat er precies tijdens het langdurige gesprek in de Filipijnse hoofdstad is besproken, werd niet bekend.

Wel meldde Lavrov dat de kwestie in Oekraïne snel besproken wordt. Kurt Volker, de Amerikaanse speciale afgezant voor Oekraïne, zal binnenkort een naaste medewerker van de Russische president Vladimir Poetin spreken. Vladislav Soerkov trekt achter de schermen in feite aan de touwtjes in Oost-Oekraïne. Wanneer de ontmoeting tussen Volker en Soerkov precies plaatsheeft, in niet bekend.



Lavrov: Amerika is klaar voor dialoog (Foto: ANP)