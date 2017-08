WK atletiek: Dag 3 - Schippers jaagt op goud, deel één heywoodu 06-08-2017 08:00 print

Op de derde dag van het wereldkampioenschap atletiek in Londen kunnen we misschien de eerste Nederlandse medaille te zien krijgen. Dafne Schippers komt in actie op de 100 meter, de zevenkamp wordt beslist en de marathons worden gelopen. We kunnen weer overal inschakelen, van Sporza tot de BBC en van Eurosport en de NOS tot de Duitse TV, met de kanttekening dat de eerste sessie wellicht niet overal live te zien is - op Sporza en de BBC vermoedelijk wel.

Nederlanders

Vandaag is de tweede en laatste dag van de zevenkamp, dus Nadine Broersen, Anouk Vetter en Nadine Visser komen weer in actie. Visser heeft met een goede tweede dag nog alle kans op brons, wat een bijzonder knappe prestatie zou zijn.

Polsstokhoogspringer Menno Vloon heeft vandaag de kwalificatie op het programma staan. Hij kende dit jaar zijn doorbraak en met 5,85 meter ging het Nederlands record eraan. Vandaag is 5,75m nodig voor automatische kwalificatie, een plek bij de top-12 mag ook.

Lisanne de Witte loopt de series van de 400 meter, waar ze bij de beste drie van haar serie moet eindigen om naar de halve finales te mogen. Met Novlene Williams-Mills en Phyllis Francis in de serie is dat lastig, maar ook de zes snelste dames die geen top-3 haalden mogen door. Het kan voor De Witte en het zou een knappe prestatie zijn als het lukt.

Thijmen Kupers hoopt zich vandaag voor de finale van de 800 meter te plaatsen. In de series was hij indrukwekkend sterk, nu moet hij bij de beste twee van zijn halve finale eindigen. De Keniaan Emmanuel Korir wordt moeilijk te kloppen, maar de rest zou Kupers in zijn vorm van de series best eens kunnen verslaan. Als het niet lukt kan hij als één van de twee tijdsnelsten mogelijk nog door.

Dafne Schippers loopt de halve finales en, daar gaan we maar vanuit, de finale van de 100 meter. Daar is hieronder meer over te lezen.

Het programma van vandaag

Tijd (NL) Onderdeel Ronde Nederlander(s) 11:00 Zevenkamp vrouwen Verspringen Nadine Broersen

Anouk Vetter

Nadine Visser 11:05 3000m steeplechase mannen Series - 11:40 Polsstokhoogspringen mannen Kwalificatie Menno Vloon 11:55 Marathon mannen Finale - 12:05 400m horden mannen Series - 12:45 Zevenkamp vrouwen Speerwerpen, groep A Nadine Broersen

Anouk Vetter

Nadine Visser 12:55 400m vrouwen Series Lisanne de Witte 14:00 Zevenkamp vrouwen Speerwerpen, groep B Nadine Broersen

Anouk Vetter

Nadine Visser 14:15 110m horden mannen Series - 15:00 Marathon vrouwen Finale - 20:00 Polsstokhoogspringen vrouwen Finale - 20:05 Speerwerpen vrouwen Kwalificatie, groep A - 20:10 100m vrouwen Halve finales Dafne Schippers 20:40 400m mannen Halve finales - 21:10 110m horden mannen Halve finales - 21:30 Speerwerpen vrouwen Kwalificatie, groep B - 21:35 Kogelstoten mannen Finale - 21:40 Zevenkamp vrouwen 800m Nadine Broersen

Anouk Vetter

Nadine Visser 22:15 800m mannen Halve finales Thijmen Kupers 22:50 100m vrouwen Finale ?

Finale 7: Marathon mannen

De marathon is een van de meest moeilijk te voorspellen afstanden op een WK. Kenianen zijn hier natuurlijk geweldig in, maar op een WK laten ze het vaak dan weer een beetje schieten - een WK levert immers lang niet zoveel geld op als de grote stadsmarathons, waar ook nog eens op tijd in plaats van op klassering gelopen wordt. De zeer verrassende wereldkampioen van twee jaar geleden, de Eritreeër Ghirmay Ghebreslassie, is niet van de partij, net als olympisch kampioen Eliud Kipchoge uit Kenia.

Kenenisa Bekele zou meedoen, maar meldde zich af. Zonder hem heeft Ethiopië overigens ook prima kansen. Denk dan vooral aan Tamirat Tola, die met een toptijd van 2:04.11 uur dit jaar de marathon van Dubai won. Ook Tsegaye Mekonnen en Yemane Tsegay zijn realistische namen in de strijd om goud. Kenia gaat de strijd aan met Gideon Kipketer, Geoffrey Kirui en Daniel Wanjiru, die zich prima in het duel om de medailles kunnen mengen. Dat kan ook Stephen Kiprotich uit Oeganda, olympisch kampioen in 2012 en wereldkampioen in 2013.

Tot slot even een vermelding voor Ser-Od Bat-Ochir: de inmiddels 35-jarige Mongoliër zal om de medailles niet meedoen, maar laat zich op dit soort kampioenschappen vaak vroeg op kop zien.



Stephen Kiprotich hoopt Oeganda voor de derde keer te laten juichen op een mondiale marathon (Pro Shots/Gepa)

Finale 8: Marathon vrouwen

Ook bij de vrouwen is de marathon allerminst makkelijk te voorspellen. De voornaamste naam daar is de ultieme laatbloeier Eunice Kirwa, uitkomend voor Bahrein, maar uiteraard geboren in Kenia. Vorig jaar pakte de 33-jarige Kirwa olympisch zilver achter een op doping betrapte Keniaanse, het jaar ervoor was er WK-brons, dus kampioenschappen lopen kan ze wel.

De regerend wereldkampioene is Mare Dibaba uit Ethiopië, vorig jaar goed voor olympisch brons, en altijd gevaarlijk. Namens Kenia mogen Helah Kiprop en Edna Kiplagat niet ontbreken. Kiprop pakte twee jaar terug WK-zilver, Kiplagat werd in 2011 en 2013 wereldkampioene en zegevierde dit jaar al in Boston.

Finale 9: Polsstokhoogspringen vrouwen

De vrouwen beginnen aan de finale met Yarisley Silva als regerend kampioene, maar de Cubaanse is dit jaar nog niet in supervorm. Dat geldt eigenlijk voor iedereen, maar olympisch kampioene Ekaterini Stefanidi gaat met 4,85m dit jaar toch als leidster op de ranglijst de finale in. Daarachter volgt Sandi Morris, de Amerikaanse die vorig jaar nog over 5,00 meter sprong en vervolgens olympisch zilver pakte. Haar landgenote Jennifer Suhr had hier ook moeten staan, maar de olympisch kampioene van London 2012 faalde hopeloos in de kwalificaties.

We verwachten dan toch maar dat het een strijd wordt tussen met name de Griekse Stefanidi en Morris, maar Silva is nooit uit te vlakken. Ook de Nieuw-Zeelandse Eliza McCartney kan een serieuze gooi doen naar de medailles, terwijl het thuispubliek vooral hoopt op Holly Bradshaw - niet geheel onterecht. Alles is mogelijk in het polsstokhoogspringen, maar een andere naam op het podium zou toch wel lichtjes verrassend zijn.



Eliza McCartney hopen we vandaag op het podium te zien (Pro Shots/Action Images)

Finale 10: Kogelstoten mannen

Het niveau in het kogelstoten is bijzonder hoog, maar toch kijken we hier vooral naar één man: olympisch kampioen Ryan Crouser. De Amerikaan stootte tijdens de trials met 22.65 meter een van de beste afstanden ooit en is de grote favoriet voor goud. Hij lijkt daarbij twee voorname concurrenten te hebben, te beginnen met landgenoot Joe Kovacs. Dit seizoen al goed voor 22,57m, vorig jaar winnaar van olympisch zilver en regerend wereldkampioen - hoewel dat voor de opkomst van Crouser was.

De tweede man die Crouser in de gaten moet houden is de Nieuw-Zeelander Tom Walsh. Vorig jaar en dit jaar stootte hij al meerdere malen over de 22 meter en dat deed hij gisteren zelfs als enige al tijdens de kwalificatie: 22,14 meter in zijn eerste poging, waarmee zijn werkdag gelijk voorbij was. De Jamaicaan O'Dayne Richards haalde de finale zeer verrassend niet, verder moeten we voor de outsiders vooral kijken naar de Tsjech Tomas Stanek, de jonge Pool Konrad Bukowiecki en diens landgenoot Michal Haratyk en tweevoudig wereldkampioen David Storl uit Duitsland.

Finale 11: 100m vrouwen

De halve finales moeten eerst gelopen worden, maar we gaan er voor het gemak even van uit dat daar geen al te grote verrassingen plaatsvinden. Dit kan een mooi stukje spektakel worden, waarbij één dame toch met kop en schouders boven de rest uit lijkt te steken: wereld- en olympisch kampioene Elaine Thompson uit Jamaica heeft al sinds mei 2015 geen enkele serieuze wedstrijd verloren op de 100 meter. Destijds werd ze in Eugene geklopt door landgenote Shelly-Ann Fraser Pryce - die overigens dezelfde tijd liep, een dikke nederlaag was het dus allerminst.

Met 10,71 seconden is Thompson veruit de snelste dit jaar, maar we moeten toch wat concurrentie aanwijzen. Dan komen we vooral bij de Amerikaanse Tori Bowie uit, brons op het vorige WK, zilver op de Spelen. Met 10,82 is de tweede plek op de wereldranglijst van dit jaar in handen van Michelle-Lee Ahye uit Trinidad & Tobago, zesde in de olympische finale. Ivoorkust heeft met Marie-Josée Ta Lou de vrouw in vorm in huis, terwijl ook Murielle Ahouré razendsnel is. Verder kon Blessing Okagbare uit Nigeria op de 100m ook flink knallen en Europa zal het vooral moeten hebben van de Nederlandse Dafne Schippers, goed voor zilver op het vorige WK en een levensgevaarlijke outsider voor vanavond.



De finale van de olympische 100 meter van vorig jaar (Pro Shots/Action Images)