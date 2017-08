Geen treinchaos meer na alarm Schipholtunnel

Brandmeldingen in de Schipholtunnel zullen volgens spoorbeheerder ProRail niet meer leiden tot chaos op het spoor in de Randstad. Met een speciaal bijstandsteam hoopt de spoorbeheerder een eind te maken aan urenlange vertragingen in de spoortunnel, die tot veel ongemak en ongenoegen bij de reizigers leidden.

Het team, dat sinds kort 24 uur per dag en zeven dagen per week inzetbaar is, moet binnen tien minuten kunnen bepalen wat er aan de hand is als de rookmelders in de tunnel afgaan. Brandmelders bleken vaak af te gaan na kleine, relatief ongevaarlijke incidenten. Het nieuwe team moet deze problemen zelf oplossen, zegt ProRail dinsdag.

Bij een brand- of rookmelding in de Schipholspoortunnel rijden treinen tegenwoordig langzaam door naar de luchthaven. Voorheen werden treinen meteen geschrapt en moesten alle vier de tunnelbuizen bij een brandmelding verplicht dicht. Zo'n sluiting leverde volgens ProRail al gauw vertraging op voor zo'n 50.000 reizigers in de Randstad. Ook bij een trein die met pech in de tunnel stond was het stilleggen van het treinverkeer verplicht.

Maatregelen

De nieuwe procedure levert bij loos alarm hooguit vertraging op. Het aantal stremmingen door rook in de tunnel was overigens de afgelopen jaren al gedaald. In 2012 waren er nog 32 vertragingen. Vorig jaar waren het er acht en dit jaar zijn het er tot nu toe drie.

ProRail heeft de afgelopen jaren al maatregelen genomen om het aantal storingen aan de Schipholtunnel en de hinder door brandmeldingen voor treinreizigers te verminderen. Zo werd de aanrijdtijd van storingsmonteurs verkort en wordt de Schipholtunnel regelmatig gestofzuigd om te voorkomen dat het rondvliegend stof voor storingen zorgt.

