Politie: schietpartij Konstanz geen terrorisme

De schietpartij zondagochtend in een discotheek in het Duitse Konstanz in Baden-Württemberg had geen terroristische achtergrond. Dit meldde de politie na een eerste onderzoek naar de gebeurtenissen. Een schutter doodde een persoon bij de disco en verwondde drie anderen.

De schietpartij vond plaats in een uitgaansgelegenheid op een industrieterrein vlak bij de Zwitserse grens. De dader begon volgens de politie rond half vijf in de nacht te schieten bij de disco. Hij werd na het verlaten van de nachtclub in een vuurgevecht met de politie uitgeschakeld en overleed later. Een van de agenten raakte ook gewond, maar is niet in levensgevaar.

Volgens ooggetuigen probeerde een uitsmijter de dader tegen te houden, maar die zou toen met een machinegeweer zijn gaan schieten.

Motief

Volgens de politie zijn drie mensen zwaar gewond geraakt. "Andere bezoekers konden ontkomen door te vluchten of zich te verstoppen", zei een politiewoordvoerder. Over een motief voor de schietpartij is nog niets bekend. "De motieven van de man, die alleen handelde, zijn onduidelijk maar we sluiten een terroristisch motief uit", aldus een woordvoerder.

De schutter was een 34-jarige Irakees, die al langere tijd in Konstanz woonde. Hij was geen asielzoeker, aldus de politie.

De politie rukte massaal uit naar de discotheek op een industrieterrein nadat ze een aantal noodmeldingen had gekregen.



