Singapore dicht bij verlenging met Formule 1 Peterselieman 23-07-2017 23:33 print

Het lijkt erop dat de Singapore Grand Prix de komende jaren ook op de Formule 1-kalender te vinden zal zijn. De race staat voor 2018 met een sterretje gemarkeerd, wat inhoudt dat het nog onder voorbehoud is, maar als het aan promotor Colin Syn ligt zal de wedstrijd door gaan.

De race in het havengebied Marina Bay staat sinds 2008 op de kalender en is al sinds de start een groot succes. De wedstrijd wordt verreden op een stratencircuit en onderscheidt zich van andere Grands Prix doordat er in de nacht onder kunstlicht wordt gereden.

Het contract loopt na dit jaar af, maar de onderhandelingen over verlenging lopen, zo meldde Syn aan Motorsport. "We zijn er mee bezig. Het is een serieuze zaak, dus wij handelen erg voorzichtig. We zijn dichtbij een akkoord en we kunnen alleen maar hopen dat het rond zal komen. We willen een goede deal." Syn wilde daarom ook niets zeggen over de lengte van het mogelijke contract.